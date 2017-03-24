Пятница , 24 Март 2017

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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

  На официальном сайте предварительного голосования «Единой России» pg.er.ru начал работу новый раздел – личный каб ...

«Геленджик-Оптика» делится своими секретами

«Геленджик-Оптика» делится своими секретами

Глаза – зеркало души!  Вот уже перевалил за свой экватор март – первый месяц весны, расцвета природы, красоты, кото ...

Единый день приема. Принимает начальник ОМВД России по городу Геленджику

Единый день приема. Принимает начальник ОМВД России по городу Геленджику

22 марта с 16-00 до 20- 00 в отделе МВД России по городу Геленджику состоится Единый день приема граждан по вопроса ...

ГЕЛЕНДЖИК ПОКАЗЫВАЕТ КЛАСС!

ГЕЛЕНДЖИК ПОКАЗЫВАЕТ КЛАСС!

Победителем краевого конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодой учитель» стала преподаватель английского ...

С Днем счастья!

С Днем счастья!

В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Ha ...

С 15 марта началась реализация бесплатных железнодорожных билетов для участников и инвалидов Великой Отечественной войны

С 15 марта началась реализация бесплатных железнодорожных билетов для участников и инвалидов Великой Отечественной войны

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович на состоявшемся вчера совещании Президе ...

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Острая тема

В РФ планируют разрешить покупку земли и строительство в заповедниках

Март 09, 2017(0) Комментариев

 Министерство экономического развития РФ предложило строить гостиницы в заповедниках. Правительство планирует разрешить оформление земель в ...Читать далее »

Летопись недели

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Март 22, 2017(0) Комментариев

  На официальном сайте предварительного голосования «Единой России» pg.er.ru начал работу новый раздел – личный кабинет участника ПГ. Напомн ...Читать далее »

События

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Март 22, 2017(0) Комментариев

  На официальном сайте предварительного голосования «Единой России» pg.er.ru начал работу новый раздел – личный кабинет участника ПГ. Напомн ...Читать далее »

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