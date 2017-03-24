На официальном сайте предварительного голосования «Единой России» pg.er.ru начал работу новый раздел – личный каб ...
Глаза – зеркало души! Вот уже перевалил за свой экватор март – первый месяц весны, расцвета природы, красоты, кото ...
22 марта с 16-00 до 20- 00 в отделе МВД России по городу Геленджику состоится Единый день приема граждан по вопроса ...
Победителем краевого конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодой учитель» стала преподаватель английского ...
В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Ha ...
Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович на состоявшемся вчера совещании Президе ...